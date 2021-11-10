Чемпионат по горному пятиборью начался в горах КЧР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Около 100 военнослужащих приступили к прохождению испытаний в рамках чемпионата по горному пятиборью, который начался в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Карачаево-Черкесии на базе горного соединения 49-й общевойсковой армии стартовал чемпионат ЮВО по горному пятиборью. В соревновании принимают участие в составе 17 команд около 100 военнослужащих воинских частей и подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности", - говорится в сообщении

В течение пяти дней участники из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, Южной Осетии, Абхазии будут бороться за победу как в командном, так и в личном зачете. "Данный вид соревнований относительно новый и включает в себя индивидуальное лазание на скалодроме, преодоление горной полосы препятствий, скоростное восхождение на вершину горы, стрельбу в составе группы и ориентирование в горной местности", - отметил начальник горной подготовки ЮВО Михаил Петров, слова которого привели в пресс-службе.

Чемпионат горных подразделений является одним из самых сложных как с физической, так и с технической точек зрения, так как проходит в горной местности на высоте от 1100 до 1900 метров над уровнем моря. Как отметил Петров, испытания требуют от участников особых навыков и умений. Чемпионат завершится 13 ноября.