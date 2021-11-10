Источник: пилоты палубных МиГ-29 завершили подготовку на наземном "авианосце" в Крыму

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотый отдельный корабельный истребительный авиаполк (ОКИАП) морской авиации Северного флота (СФ) завершил подготовку на аналоге авианосца - наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) НИТКА в Саках (Крым). В ближайшие дни он начнет перелет на аэродром постоянного базирования, сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Тренировочные полеты с комплекса НИТКА завершены. Ориентировочно 15-17 ноября полк приступит к перелету на аэродром постоянного базирования", - сказал он.

По его словам, в ходе тренировок использовались до 10 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в начале октября самолеты МиГ-29К/ КУБ 100-го ОКИАП выполнили перелет на комплекс НИТКА в Саках с выполнением нескольких промежуточных посадок. До этого пресс-служба СФ сообщала, что 279-й ОКИАП СФ, на вооружении которого состоят палубные самолеты Су-33 и Су-25УТГ, завершил там же подготовку. По ее данным, за более чем месяц к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлеты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Про комплексы НИТКА и авианосец

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждается в модернизации, про второй - что его ввод в строй неоднократно переносился.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе "Адмирала Кузнецова".

В феврале 2017 году корабельная авианесущая ударная группа СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Кузнецова" впервые в новейшей истории ВМФ России была задействована в военной операции в Сирии. В боевой работе участвовали главным образом пилоты 279-го ОКИАП.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в настоящее время находится в ремонте. Его завершение планируется на 2023 год.