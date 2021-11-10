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Американский самолет разведки Е-8С приблизился к российской границе на 35 км

Радиолокационные средства ВКС России сопроводили самолет разведки ВВС США
Самолет ВВС США Е-8С US Air Force/Public domain
Описание
Самолет ВВС США Е-8С
© US Air Force/Public domain

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет разведки Е-8C приблизился к российской границе на 35 км, сообщили в среду в Минобороны России.

"Вылетевший с авиабазы Рамштайн (ФРГ) американский самолет Е-8С в течение 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тыс. м. над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря. Минимальное приближение к государственной границе Российской Федерации составило 35 км", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что радиолокационные средства ВКС РФ сопровождали приблизившийся к государственной границе России над Черным морем американский самолет на всем протяжении его полета.

Как уточнили в военном ведомстве, самолет был обнаружен во вторник, его полет над Черным морем продолжался с 14:15 до 19:28.

"На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России", - отметили в Минобороны.

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