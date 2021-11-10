Компьютерное учение стран СНГ по ПВО пройдет в 2022 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Страны СНГ проведут в 2022 году компьютерное командно-штабное учение по противовоздушной обороне (ПВО), заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Советом министров обороны принято решение о проведении компьютерного командно-штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны "Региональная безопасность - 2022", - сказал он в среду по итогам заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ.

Кроме того, в следующем году будут организованы третьи военно-спортивные игры, посвященные 30-летию Совета министров обороны СНГ.

Также участники заседания договорились "углублять практическое взаимодействие в области военно-топографического и гидрометеорологического обеспечения".