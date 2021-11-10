Путин проведет заседание о развитии военно-промышленного комплекса

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду во второй половине дня проведет заседание военно-промышленной комиссии РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Будут говорить в продолжение обсуждения, которое было начато в Сочи, будут говорить о государственной программе вооружений (ГПВ)", - сказал Песков.

Он уточнил, что будут профильные доклады руководителей ведомств и доклады о том, как налаживается в военно-промышленном комплексе производство продукции гражданского назначения. "Важная тема, на которой неоднократно останавливался президент и о важности чего [он] неоднократно говорил", - продолжил Песков.

Представитель Кремля добавил, что утром Путин уже провел международный телефонный разговор. Кроме того, в середине дня, как сообщалось ранее, у Путина запланировано совещание с членами правительства, на котором речь пойдет о предотвращении влияния энергокризиса на российскую экономику. У главы государства в среду также запланированы несколько встреч неофициального характера.