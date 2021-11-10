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Минобороны объяснило полет российских Ту-22М3 над Белоруссией проверкой систем ПВО

Российские бомбардировщики участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 Ладислав Карпов/ТАСС, архив
Описание
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил РФ и Белоруссии и осуществили проверку системы ПВО Союзного государства. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что два Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии.

"В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - отметили в Минобороны России.

"Российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства", - добавили в ведомстве.

Проверка системы ПВО, рассказали в ведомстве, прошла под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. "Все поставленные задачи выполнены полностью", - подчеркнули в Минобороны, отметив, что в настоящий момент дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ.

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