Эксперт: "обмануть" ракеты переносного зенитного комплекса "Верба" невозможно

Так ли хорош польский зенитный комплекс Piorun, как о нем пишут?

Внук российской "Иглы-1". Так ли хорош польский зенитный комплекс Piorun, как о нем пишут?

"Зона захвата и поражения [комплексом] типовых воздушных целей увеличена в 2,5 раза, а также у "Вербы" как минимум в 10 раз повышена защищенность комплекса от пиротехнических помех. Обмануть ракеты запуском тепловых ловушек теперь невозможно - головка самонаведения автоматически выполняет их селекцию и сосредоточивается на нужном объекте. Словом, речь идет об уникальной новаторской технологии", - сказал Литовкин.

По его словам, в полете ракета "Вербы" управляется в автономном режиме. "Система самонаведения создана так, чтобы могла обмануть противоракетные системы целей. От бойца теперь практически требуется только нажать на пуск, а дальше ракета все сделает сама. Система распознавания "свой - чужой" значительно снижает риск поражения дружественных воздушных аппаратов", - добавил эксперт.

Как сообщил Литовкин, "Верба" отличается уникальной головкой самонаведения. "Работает в ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах, да еще и многоплощадочная. Такую головку самонаведения, кроме нас, никто в мире не делает", - сказал эксперт.

"Верба" является наиболее современным российским ПЗРК.