Авиация НАТО за сутки нарастила интенсивность полетов у границ РФ в Черноморском регионе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ РФ в Черноморском регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в среду.

"За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что 9 ноября над акваторией Черного моря радиотехническими средствами зенитных ракетных войск ВКС России сопровождался самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.

"Также в прошедшие сутки российскими зенитными ракетными войсками над акваторией Черного моря сопровождались три разведывательных самолета государств - членов НАТО", - сообщили в министерстве.

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США вылетел с авиабазы на острове Крит в Греции и приблизился к государственной границе РФ на расстояние 30 км; базовый патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США взлетел с авиабазы на острове Сицилия в Италии и приблизился к государственной границе РФ на расстояние 70 км; вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G Gabriel ВКС Франции приближался к государственной границе России на 30 км.

"Еще один стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами разведки над территорией Украины", - отметили в министерстве. Этот самолет приближался к российской границе на расстояние 60 км.

Корабли НАТО

В ведомстве подчеркнули, что выполняющие плановые задачи с 30 октября в юго-восточной части Черного моря российские ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" отслеживают действия американских ВМС в Черном море, прибывших для проведения внепланового многонационального учения.

Утром 10 ноября в 8:56 мск эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США покинул грузинский порт Батуми. В 9:20 мск вышел из Батуми штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Танкер John Lenthall ВМС США находится в юго-западной части Черного моря", - уточнили в министерстве.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Заявление Минобороны

Ранее российского военное ведомство распространило заявление, согласно которому США формируют многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. В Минобороны РФ пояснили, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе.

По данным министерства, сейчас для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе учениях находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter , танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США. В Минобороны подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы.

В заявлении говорилось, что подобные действия являются дестабилизирующим фактором в регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины. В Минобороны РФ отметили, что российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку.