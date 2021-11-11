Исследование: Россия входит в тройку стран с крупнейшими парками бронетехники

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия входит в тройку стран, обладающих крупнейшими в мире парками бронетанковой техники. Об этом говорится в исследовании мирового рынка бронетехники аналитической компании Defence IQ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Почему танк Т-34 до сих пор в строю

Рождение "стального кулака". Почему танк Т-34 до сих пор в строю

По данным исследования, наибольшими в мире парками бронетехники располагают Россия, Китай и США, при этом большая его часть приходится на бронетранспортеры (БТР). В качестве основной тенденции развития БТР упоминается снижение эффективности воздействия огня противника на наводчика, а также оснащение этой техники дистанционно-управляемыми боевыми модулями в штатной комплектации.

По мнению авторов исследования, наиболее значимым процессом модернизации в сфере бронетехники является постепенный переход от пассивной брони к комплексам активной защиты (КАЗ). Обычно КАЗ устанавливаются на основные боевые танки, однако существует потенциал для оснащения ими БТР, говорится в отчете.

Общий объем мирового рынка бронетехники в ближайшие десять лет составит порядка $250 млрд, при этом его ежегодный рост в указанный период будет составлять порядка $40 млрд, отмечается в документе. Азиатский региональный рынок будет доминирующим - на него придется 30% от общего объема в связи с увеличением оборонного финансирования и развитием ряда стран собственных программ по созданию бронетехники.

Наиболее современным серийным российским бронетранспортером является БТР-82А разработки "Военно-промышленной компании".