"Кронштадт" представит систему управления роем беспилотников на авиасалоне в Дубае

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" покажет систему управления роем беспилотников с использованием технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Компания "Кронштадт" на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах представит новое автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что АРМ имеет абсолютной новый графический интерфейс, разработанный специалистами компании "Кронштадт". "В комплексе используются передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности", - подчеркнули в пресс-службе.

В АО "Кронштадт" уточнили, что при использовании новой системы оператор вместо непосредственного управления беспилотниками сможет выполнять только верхнее целеполагание.

"Основные операции, связанные с контролем за выполнением полета, управлением системами, решением целевой задачи, взаимодействием между бортами внутри группы БЛА, будет исполнять компьютер, используя элементы искусственного интеллекта. Такой подход позволит российским беспилотникам перейти на новую ступень развития и стать полуавтономными, а не автоматически управляемыми", - подчеркнули в компании.

"Теперь оператор не должен самостоятельно искать цели в видеопотоке, машина подскажет ему информативные элементы, на которые стоит обратить внимание. А вместо того, чтобы руками строить маршрут полета, указывая на карте каждую точку, он просто наносит зону поиска, а БЛА уже сами определят оптимальный порядок выполнения поставленной задачи с учетом сил и средств противника, условий рельефа и метеорологической обстановки. При этом они еще и "договариваются" между собой о разделении "обязанностей" и приоритетов при решении поставленной задачи. Это новый этап в развитии управления беспилотниками, что сделает их более самостоятельными", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Кронштадт" Сергея Богатикова.

"Орион-Э"

В АО "Кронштадт" также сообщили, что впервые на Ближнем Востоке компания продемонстрирует на авиасалоне в ОАЭ полноразмерный макет флагманского беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте и со спутниковой системой связи, позволяющей значительно увеличить его радиус действия и получать данные с беспилотника практически в любой точке мира.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет в Дубае с 14 по 18 ноября.