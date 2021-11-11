Минобороны России зафиксировало рост военной активности НАТО в Черноморском регионе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военная активность США и их союзников вблизи границ РФ в Черноморском регионе повысилась, сообщили в Минобороны России в четверг.

"Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе", - заявили в военном ведомстве, отметив, что прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

По заявлению Минобороны РФ, внеплановые учения США и их союзников в Черном море около границ России являются агрессивными действиями, которые создают угрозу региональной безопасности. "Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ - это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркнули в ведомстве.

Так, за последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО. Как уточнили в Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря российские средства контроля обнаружили самолеты U-2S, RC-135 и два базовых патрульных самолета P-8А Poseidon.

Для контроля действий самолета-разведчика RC-135 ВВС Великобритании в районе юго-западной части Крымского полуострова в воздух был поднят истребитель Су-30 ВКС России. После приближения российского истребителя британский самолет изменил курс в направлении от границы России.

Российский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" контролируют действия американских ВМС в Черном море. Министерство обороны России подчеркивает, что "расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке". Сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.