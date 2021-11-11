Су-30 проконтролировал действия приблизившегося к Крыму британского самолета-разведчика

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 поднимался в воздух, чтобы проконтролировать действия приблизившегося к государственной границе РФ вблизи юго-западной части Крымского полуострова британского самолета-разведчика RC-135. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В период с 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что четыре самолета-разведчика стран НАТО были обнаружены у границ России над акваторией Черного моря за прошедшие сутки.

"За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО", - сказали в ведомстве.

Минобороны РФ фиксирует рост интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации стран НАТО в Черноморском регионе.