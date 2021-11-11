Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Белоруссией

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили патрулирование над Белоруссией в сопровождении истребителей Су-30СМ ВВС Белоруссии. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь, в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии", - отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что патрулирование было проведено "в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран".

Поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство, отметили в министерстве. "При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели расстояние свыше трех тысяч километров. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования.