ВС РФ ожидают поступления новейших роботов радиационной разведки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Перспективная машина радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-9 в ближайшие годы поступит на вооружение российской армии. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В ближайшие годы мы ожидаем поступления такого новейшего образца специальной техники, как перспективная машина РХБ разведки РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфун-К". Для машины разработан абсолютно новый приборный комплекс, который позволяет увеличить скорость и дальность ведения разведки в 1,5-2 раза", - сказал Кириллов.

Он отметил, что беспилотный летательный аппарат из состава машины РХМ-9 при необходимости можно будет использовать для решения и других задач в интересах войск при выполнении мероприятий РХБ защиты. Этот комплекс позволяет вести радиационную разведку местности на высотах до 300 м в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления, фото- и видеосъемку в любое время суток.

Кроме того, добавил Кириллов, в настоящее время разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс войск РХБ защиты МРК-РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух беспилотников на базе "Орлан-10" с комплектами сменного навесного оборудования. Данный комплекс оснащен помехозащищеной системой управления и передачи данных.

По словам начальника войск, в настоящее время комплекс проходит предварительные испытания. Входящие в его состав роботы способны выполнять задачи как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора. Наземные средства комплекса способны обеспечить ведение радиационной и химической разведки на удалении до 6 км, радиус действия беспилотного летательного аппарата из состава комплекса по передаче служебной информации составит 25 км.