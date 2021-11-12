Сформирован технический облик новейшего российского истребителя Checkmate

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сформирован технический облик перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, самолет получит передовую авионику и систему радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

"Идет активная работа по проекту. Технический облик машины в целом сформирован, выстраивается кооперация", - сказал он, отвечая на вопрос о статусе проекта на сегодняшний день.

Как отметил глава Ростеха, Checkmate получит передовую бортовую электронику, в том числе радар с АФАР (активная фазированная антенная решетка) и очень эффективную систему РЭБ. Открытая архитектура позволит адаптировать машину под конкретного заказчика.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер. Так, в рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние будут представлены международной публике впервые. Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 08:00 мск: https://tass.ru/interviews/12891923.