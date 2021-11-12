В ОАК заявили, что беспилотный Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Создание и применение беспилотной версии легкого тактического самолета Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы в рамках сетецентрических военных операций. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Слюсарь в рамках спецпроекта "Истребитель Су-Checkmate. Темная лошадка авиации будущего".

По его словам, самолет изначально создается как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально-пилотируемой и беспилотной модификации.

"Беспилотная модификация - это не просто дань моде. Мы уже на ранней стадии проекта закладываем в него широкие возможности для использования в рамках сетецентрических военных операций. Самолет сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Применение беспилотных версий машины позволит, помимо прочего, реализовать новые тактические приемы", - сказал Слюсарь.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоится на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Кроме домашнего рынка Checkmate в первую очередь будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Машина вероятнее всего получит индекс Су-75 и будет собираться на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

Спецпроект о новом истребителе Checkmate смотрите на сайте ТАСС в 10:00 мск: https://su-checkmate.tass.ru/.