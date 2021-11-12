Военные альпинисты совершили скоростное восхождение на гору Чапал в Карачаево-Черкесии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие горных подразделений Южного военного округа (ЮВО) совершили скоростное восхождение на гору Чапал в Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

Восхождение состоялось в рамках чемпионата по горному пятиборью, в котором принимают участие команды военных альпинистов из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, Абхазии и Южной Осетии. В испытаниях задействованы около 100 военнослужащих, представляющих 17 команд. Соревнования проходят на базе горного соединения 49-й общевойсковой армии в Карачаево-Черкесии.

"Высокогорные подразделения ЮВО в Карачаево-Черкесии совершили скоростное восхождение на вершину горы Чапал (высота 2 033 м над уровнем моря) в экстремальных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Начальник горной подготовки ЮВО Михаил Петров, слова которого привели в пресс-службе, охарактеризовал этот этап чемпионата как один из самых сложных. "Военнослужащие в полной экипировке и со штатным вооружением совершили марш на вершину горы и преодолели более 10 км горного серпантина. Марш был осложнен погодными условиями, пошел обильный снегопад, температура воздуха опустилась до минус трех градусов", - отметил Петров.