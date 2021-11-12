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В проект по созданию самолета Checkmate могут привлечь иностранный капитал

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов указал, что на данном этапе самолет создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ростех не исключает привлечение иностранного капитала в проект по созданию однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

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"На данном этапе машина создается за счет собственных средств при поддержке Минпромторга России. Тем не менее, при интересе наших партнеров, мы открыты к участию иностранного капитала в проекте", - сказал он.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер. Так в рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние будут представлены международной публике впервые. Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион".

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