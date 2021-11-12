ТАСС в спецпроекте показал первый российский однодвигательный истребитель Checkmate

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС рассказало в специальном проекте о новом российском истребителе Checkmate (в переводе с английского языка "Шах и мат"). Материал приурочен к презентации самолета на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Checkmate — это тактический однодвигательный истребитель пятого поколения. От других легких самолетов Checkmate отличает большая дальность полета и длительность нахождения в воздухе при низкой цене летного часа. При этом истребитель имеет до 11 точек подвески вооружений, может нести 7 400 кг боевой нагрузки и одновременно поражать до шести целей. Таким образом, самолет способен выполнять задачи тяжелых истребителей при более низкой стоимости.

"При создании самолета конструкторы уделили особое внимание сохранению рационального баланса между проверенными техническими решениями и прорывными технологиями, возможностями и стоимостью машины. Благодаря этому Checkmate получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа", — сообщил ТАСС главный конструктор самолета Михаил Стрелец.

Спецпроект включает другие эксклюзивные цитаты создателей самолета, 3D-модель истребителя, наглядные схемы и рисунки. Рассказывает о тактико-технических характеристиках самолета, возможных модификациях, вооружении, об искусственном интеллекте, который будет помогать летчику оценивать боевую обстановку, а также о логистической системе Matreshka. Кроме того, в материале сделан сравнительный анализ с зарубежными конкурентами.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в госкорпорацию "Ростех"). Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. В Checkmate применены все новейшие разработки, включая открытую архитектуру построения в интересах заказчика и технологии искусственного интеллекта.

Авиационный холдинг "Сухой"

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