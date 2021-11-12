В самолете Checkmate предусмотрено использование только отечественных комплектующих

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Использование только отечественных комплектующих предусмотрено при создании однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") в рамках спецпроекта "Истребитель Су-Checkmate. Темная лошадка авиации будущего".

"Еще одно преимущество Checkmate состоит в применении в его конструкции комплектующих только российского производства, в то время как большинство иностранных боевых самолетов создаются в кооперации, что значительно ограничивает их экспорт", - сказали в компании.

Так, известны случаи блокирования поставок истребителей Gripen Конгрессом США в связи с запретом на экспорт ряда компонентов американского производства, интегрированных в истребитель.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоится на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Кроме домашнего рынка Checkmate в первую очередь будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Машина вероятнее всего получит индекс Су-75 и будет собираться на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.