Совместное применение Checkmate, Су-57 и БЛА позволит достичь высокого боевого потенциала

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совместное использование легкого тактического истребителя Checkmate, "тяжелого" истребителя Су-57 и беспилотных летательных аппаратов позволит достичь максимального боевого потенциала при минимальных эксплуатационных издержках. Об этом ТАСС заявил главный конструктор легкого тактического самолета Checkmate Михаил Стрелец в рамках спецпроекта "Истребитель Су-Checkmate. Темная лошадка авиации будущего".

"Сегодня в мире набирает силу тенденция по унификации парка самолетов. Ввиду большой степени межпроектной унификации совместное использование Су-57, Checkmate и беспилотных летательных аппаратов может сформировать оптимально сбалансированный под различные задачи парк с минимальной стоимостью эксплуатации и высоким боевым потенциалом", - сказал главный конструктор.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в госкорпорацию "Ростех"). Зарубежная презентация истребителя состоится на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Кроме домашнего рынка Checkmate в первую очередь будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Машина вероятнее всего получит индекс Су-75 и будет собираться на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.