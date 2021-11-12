"Кронштадт" впервые представит ударный беспилотник "Иноходец-РУ" на выставке в Дубае

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ" и скоростной ударный беспилотник "Гром" будет впервые представлен российской компанией "Кронштадт" на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября в Дубае. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Рособоронэкспорта.

"На Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспорт организует демонстрацию новейших разведывательно-ударных и ударных комплексов с беспилотными летательными аппаратами компании "Кронштадт". Крупнейший российский разработчик и производитель БЛА впервые в мире на своем стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", беспилотный летательный аппарат радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Рособоронэкспорте отметили, что на своем стенде представят наиболее перспективную в Ближневосточном регионе продукцию по направленности выставки. В виде моделей компания покажет истребитель пятого поколения Су-57Э и истребитель поколения 4++ Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17В-5, средства ПВО: зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ".

Впервые на Dubai Airshow Рособоронэкспорт будет демонстрировать на своем стенде продукцию в формате мультимедийной кинетической инсталляции, составленной из 60 перемещающихся экранов. На ней компания презентует комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам "Репеллент-Патруль", "Купол" и "Пищаль-ПРО", а также наиболее популярные беспилотные летательные аппараты (БЛА) российского производства - "Орлан-10Е" и разведывательно-ударный "Орион-Э".

В компании также сообщили, что впервые за рубежом будет представлена Национальная авиационно-сервисная компания - государственный посредник для сервисного обслуживания экспортируемой российской военной авиационной техники. Мировой лидер в области разработки и производства средств ПВО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит широкую линейку успешно продвигаемых на Ближнем Востоке зенитных ракетных систем и комплексов, в том числе ЗРС С-400 "Триумф", "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" в различных исполнениях.