Шойгу обсудит в Париже вопросы недопущения военных инцидентов

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит в пятницу в Париже на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" вопросы международной безопасности и недопущение военных инцидентов.

"Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной безопасности, региональной проблематики, проблемы в сфере безопасности и недопущение инцидентов в ходе военной деятельности", - говорится в сообщении Минобороны России.

Российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности учрежден в 2002 году по решению президентов двух стран. Формат Совета предполагает обязательное участие министров иностранных дел и обороны России и Франции. Форум проводится ежегодно, по очереди в Париже и в Москве. 9 сентября 2019 в столице России состоялось двенадцатое заседание Совета.