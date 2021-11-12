Шойгу заявил о важности совместной работы РФ и Франции для недопущения военных инцидентов

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Франция должны совместно анализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности в интересах деэскалации обстановки в Европе и для недопущения военных инцидентов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Париже на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" (министры обороны и главы МИД двух стран).

"Важно совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе и недопущению инцидентов в ходе военной деятельности", - сказал Шойгу.

Он заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с французскими коллегами, который позволит принять нужные решения. "Рассчитываем, что нам удастся поговорить откровенно, принять соответствующие решения и поставить задачи специалистам, в том числе из оборонных ведомств России и Франции", - сказал Шойгу. По его оценке, "ситуация в мире сегодня достаточно сложная".

"Поэтому есть необходимость обменяться мнениями по вопросам международной безопасности, обсудить региональную проблематику", - сказал министр обороны России.

Он поблагодарил французскую сторону "за гостеприимство и инициативу провести эту встречу".