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Молния

Минобороны РФ: российские десантники выполнили задачи учений в Белоруссии

© Минобороны России/ТАСС

Российские десантники выполнили задачи учений в Белоруссии и возвращаются в РФ - Минобороны России.

Шойгу: военно-политическая ситуация в Европе деградирует
Министр обороны РФ также заявил, что продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ
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