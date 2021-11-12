Двое военных РФ погибли после десантирования в рамках проверки боеготовности в Белоруссии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - сказали в ведомстве.

Один из двух погибших при десантировании под Гродно в Белоруссии российских военнослужащих пытался спасти их обоих с помощью запасного парашюта, сообщили в Минобороны.