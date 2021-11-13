Корабли ЧФ прибыли в Алжир для участия в совместных военно-морских маневрах

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) прибыл в порт Алжир для участия в международном учении "Совместные военно-морские маневры - 2021", говорится в субботу в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Отряд кораблей Черноморского флота в составе фрегата "Адмирал Григорович", патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" и спасательного буксирного судна "СБ-742" из состава постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море прибыл в порт Алжир для участия в международном учении "Совместные военно-морские маневры - 2021" с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики", - отмечается в сообщении.

Учение продлится до 20 ноября. От ВМС Алжира в нем принимают участие фрегат "Харрад" с вертолетом на борту, учебный корабль "Ля Суммам", спасательное судно "Эль Мунджид", патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

"Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, во время береговой фазы учения экипажи российских и алжирских кораблей отработают взаимодействие по связи, брифинги по эпизодам совместных действий, тренировки досмотровых групп, проведут показательное учение по борьбе за живучесть и предпоходовую конференцию. Затем состоится морская фаза учения.

Учением руководит командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин. Руководителем учения от российской стороны назначен командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.