Путин заявил, что российская авиация занята в совместных с Белоруссией учениях

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что российская стратегическая авиация задействуется в совместных учениях с Белоруссией.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" журналист Павел Зарубин попросил главу государства прокомментировать информацию о том, что Минск обратился к Москве с просьбой о патрулировании неба над Белоруссией стратегической авиацией. "Не то чтобы обратилась. Стратегическая авиация для решения подобных кризисов ничего сделать не может", - уточнил Путин.

"У нас проводятся плановые учения с белорусскими коллегами, мы делаем это на постоянной основе", - указал президент РФ. "Здесь наши западные партнеры проводят учения постоянно, на регулярной и на нерегулярной основе, внеплановые - различного рода", - заметил российский лидер.

"Мы тоже делаем это, и наша стратегическая авиация регулярно тоже летает и по своим маршрутам патрулирования факт присутствия нашей стратегической авиации обозначает", - отметил глава российского государства.