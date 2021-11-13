Новейший отечественный истребитель Checkmate прорекламируют одноименным парфюмом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Эксклюзивный парфюм, посвященный новейшему отечественному истребителю пятого поколения Checkmate, показали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021. Об этом в субботу сообщили в госкорпорации "Ростех".

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"Checkmate - аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой", - говорится в видеоролике на официальном YouTube-канале госкорпорации.

По информации компании, проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.

"Согласно философии продуктовой линейки российских истребителей, Checkmate позиционируется в качестве шахматной фигуры коня на доске геополитики - очень легкой, ценной боевой единицы, способной решить исход партии", - отметили в Ростехе.