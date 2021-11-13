Минобороны РФ: действия кораблей США и авиации НАТО ведутся на северо-западе Черного моря

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Активные действия кораблей США и разведывательной авиации НАТО сместились в северо-западную часть Черного моря. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Минобороны России продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе. Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что американские эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины.

"Эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, штабной корабль Mount Whitney ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца в Румынии", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские РЛС и Черноморский флот за сутки обнаружили и сопроводили четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО.

"Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались 4 полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом", - говорится в сообщении.

В Минобороны России сообщили, что стратегический разведчик U-2S ВВС США провел разведку у границы РФ из воздушного пространства Украины.

"Стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США, вылетевший с авиабазы Акротири на острове Кипр, вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.