Глава ФСВТС: на Ближнем Востоке интересуются модернизированным ЗРПК "Панцирь-С1М"

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Страны региона Ближнего Востока заинтересованы в российском модернизированном зенитном ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) "Панцирь-С1М". Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"В первую очередь [интерес проявляется к] ЗРПК "Панцирь-С1М", который был создан в том числе для отражения воздушных угроз в виде малогабаритных низколетящих беспилотных летательных аппаратов (БЛА)", - сказал он.

По его словам, Россия предлагает потенциальным зарубежным партнерам широкий спектр средств борьбы с БЛА. "Но сегодня мы предлагаем нашим партнерам и другие комплексные решения данного вопроса. Российские производители обладают соответствующими компетенциями, которые подтвердились хорошими результатами в ходе операции в Сирийской Арабской Республике", - сказал Шугаев.

В августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" стало известно, что "Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на "Панцирь-С1М".

"Панцирь-С1М" получил новые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем защищаемой зоны увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР, комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.