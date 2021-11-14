Прототип российского истребителя Checkmate представили шейху на Dubai Airshow 2021

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Прототип легкого тактического самолета Checkmate представили делегации ОАЭ во главе вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Дубая, его высочеством Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом в рамках Dubai Airshow 2021, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Высокого гостя встречали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Показ прошел в специально построенном павильоне Ростеха.

"Первая международная презентация нового истребителя пятого поколения не случайно проходит именно здесь, на Dubai Airshow. На Ближнем Востоке ценят репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым разработкам и заинтересованы в развитии партнерства с Россией. Checkmate малозаметен и хорошо оснащен, идеален по соотношению боевой эффективности и стоимости летного часа. Все это делает самолет уникальным предложением на международном рынке вооружений", - сказал Чемезов.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер. Так, в рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние будут представлены международной публике впервые. Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион".

В преддверии авиасалона Dubai Airshow 2021 информационное агентство ТАСС выпустило специальный проект об истребителе Checkmate, материал доступен по ссылке: https://su-checkmate.tass.