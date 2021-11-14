Россия начала продвижение ударного беспилотника-камикадзе КУБ-БЛА на мировой рынок

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") начинает продвижение новейшего российского ударного беспилотника КУБ-БЛА на мировой рынок вооружений. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

"Входящий в госкорпорацию "Ростех" Концерн "Калашников" оформил рекламный паспорт на этот беспилотный летательный аппарат-камикадзе. "Рособоронэкспорт" начинает его продвижение на внешний рынок", - сказал он в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Скорость полета КУБ-БЛА может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность его работы составляет 30 минут, максимальная полезная нагрузка - 3 кг.

После запуска беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы, имея возможность пикирования на цель по вертикальной траектории.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.