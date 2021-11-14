На Ближний Восток приходится 30% портфеля заказов "Рособоронэкспорта"

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. На регион Ближнего Востока приходится порядка 30% от объема портфеля заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Доля стран Ближнего Востока составляет примерно 30% от всего портфеля заказов "Рособоронэкспорта", который на сегодня превышает $52 млрд", - сказал он.

По его словам, "Рособоронэкспорт" справился со сложностями, вызванной пандемией коронавируса нового типа (COVID-19). "Что касается пандемии COVID-19, то, конечно, в прошлом году были сложности в переговорных процессах из-за глобальных ограничений, но мы совместными усилиями достаточно оперативно справились с ними. По нашим оценкам, Ближний Восток благодаря своевременно принятым властями стран региона мерам понес сравнительно небольшие экономические потери", - добавил Михеев.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.