{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ближневосточные партнеры заинтересовались одноместной версией новейшего истребителя Су-57Э

Экспортная версия Су-57 отличается от истребителей поколения "4++" по многофункциональности, сверхманевренности и другим характеристикам
Истребитель Су-57Э Роман Азанов/ТАСС
Описание
Истребитель Су-57Э
© Роман Азанов/ТАСС

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") предлагает консультации с потенциальными заказчиками модификации истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

Спецпроект на тему
Истребитель Су-57: секреты самолета-"невидимки" ТАСС рассказывает о боевом и летном потенциале самого современного российского истребителя
Истребитель Су-57: секреты самолета-"невидимки"

"Заинтересованность в многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57Э проявляет стратегические партнеры России в Ближневосточном регионе", - сказал он.

Михеев уточнил, что "Рособоронэкспорт" ведет консультации о сотрудничестве по одноместной модификации.

Экспортная версия Су-57 отличается от истребителей поколения "4++" по многофункциональности, сверхманевренности и другим характеристикам.

Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС накануне Dubai Airshow 2021 отмечал, что истребитель Су-57 - это единственный в мире тяжелый истребитель пятого поколения, предлагаемый на экспорт. Это кардинально другие боевые возможности: малая заметность, высокая скорость, боевая нагрузка, маневренность, поэтому интерес к самолету соответствующий.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

Теги
Россия
Михеев: для получения зарубежных заявок истребителю Checkmate нужно подняться в воздух
"Рособоронэкспорт" рассчитывает на "достаточно высокий интерес к этой машине"
Читать полностью