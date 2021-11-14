Михеев: для получения зарубежных заявок истребителю Checkmate нужно подняться в воздух

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Новейший российский легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate до заключения контрактов должен пройти путь от прототипа до серийной машины. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"В ходе авиасалона МАКС-2021 "Рособоронэкспорт" показал ЛТС Checkmate ряду иностранных партнеров. Они высоко оценили его концепцию. Однако до получения заявок и начала предконтрактной работы истребителю предстоит подняться в воздух и пройти от прототипа до серийной машины", - сказал он, добавив, что в будущем "Рособоронэкспорт" рассчитывает на "достаточно высокий интерес к этой машине".

Впервые Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 Объединенной авиастроительной корпорацией. Зарубежная премьера истребителя состоялась на Dubai Airshow 2021.

ЛТС Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую графику построения в интересах и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха. Ожидается, что первый полет совершит в 2023 году.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.