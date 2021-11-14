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Первая российская система управления роем дронов позволит управлять 20 БЛА

Глава АО "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщил, что компания представляет на Dubai Airshow 2021 полноразмерный авиационный беспилотник из состава разведывательно-ударного комплекса "Орион-Э" с авиационными средствами вооружения

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Представленная на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах первая российская система управления роем авиационных беспилотников позволит управлять 20 летательными аппаратами одновременно. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков на полях авиасалона.

"С помощью системы управления - Автоматизированного рабочего места оператора БЛА - можно одновременно управлять 20 беспилотными аппаратами в воздухе. Это уже серьезный шаг", - сказал он.

Богатиков отметил, что компания высоко ценит сотрудничество с эмиратской стороной, и выразил уверенность, что выставка Dubai Airshow послужит дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений.

Он также добавил, что АО "Кронштадт" на авиасалоне представляет полноразмерный авиационный беспилотник из состава разведывательно-ударного комплекса "Орион-Э" с авиационными средствами вооружения.

Dubai Airshow 2021 проходит в ОАЭ С 14 по 18 ноября, является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.

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