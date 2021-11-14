"Русские витязи" показали сверхманевренные возможности Су-30СМ на авиашоу в Дубае

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Экипажи авиагруппы высшего пилотажа "Русские витязи" продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа, парный, одиночный и встречный пилотаж на истребителях Су-30СМ в ходе летной программы на Dubai Airshow 2021 в Дубаe в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, экипажи "Русских витязей" на новейших истребителях Су-30СМ показали посетителям авиашоу зрелищные элементы, в частности, "зеркало", "роспуск" и "колокол".

Летчики продемонстрировали групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Кроме того, они осуществили проход на малой высоте и предельно малой скорости.

Ранее сообщалось, что перед демонстрационным показом летчики "Русских витязей" провели два квалификационных полета и воздушные тренировки.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября.