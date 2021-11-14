{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Комсомольске начались работы по производству нескольких опытных образцов Checkmate

Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по производству нескольких опытных образцов новейшего истребителя Checkmate одновременно начались в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

Спецпроект на тему
Как устроен новый истребитель «Су» Первый российский однодвигательный истребитель пятого поколения
Как устроен новый истребитель «Су»

"В Комсомольске начаты работы по производству нескольких опытных образцов одновременно", - сказал Слюсарь.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер.

Теги
Россия
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь оценил высокий уровень фонда
Читать полностью