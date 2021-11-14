В Комсомольске начались работы по производству нескольких опытных образцов Checkmate

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по производству нескольких опытных образцов новейшего истребителя Checkmate одновременно начались в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь.

"В Комсомольске начаты работы по производству нескольких опытных образцов одновременно", - сказал Слюсарь.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер.