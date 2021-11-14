Истребитель Checkmate получит турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Однодвигательный истребитель Checkmate получит доработанный двигатель "Изделие 117" (АЛ-41Ф1). Об этом сообщил журналистам конструктор компании "Сухой" (входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК) госкорпорации "Ростех") Михаил Никитушкин.

"Двигатель - это существующий двигатель 117 с доработкой под однодвигательный самолет с точки зрения надежности", - сказал он.

Проект легкого тактического самолета Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер.