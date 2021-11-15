Источник: армия России получит первую систему стратегической ПРО С-550 до 2025 года

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение в российскую армию до 2025 года. Об этом в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021 сообщил ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

"С-550 уже создана в "железе". Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы РФ. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года", - сказал он, комментируя недавнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как сообщил источник, первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. "В С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой", - добавил он, отметив, что морского варианта комплекса не предусматривается.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

9 ноября в ходе селекторного совещания в военном ведомстве Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы РФ систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.

Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы противоракетной обороны) разрабатывалась в СССР в 1981-1988 гг. в ЦКБ "Алмаз" (в настоящее время - НПО "Алмаз", находится в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Прекращение работ по этой системе осуществлялось одновременно с закрытием некоторых проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года. После распада СССР созданный в результате работы над проектом задел был уничтожен.

Об авиасалоне

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.