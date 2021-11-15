Военные ЦВО впервые примут участие в учениях сил спецназа ОДКБ "Кобальт" в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Совместные учения формирований спецназа Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2021" пройдут в Таджикистане с 17 по 19 ноября. В них впервые примут участие военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Военнослужащие Центрального военного округа впервые примут участие в совместном учении формирований сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Кобальт-2021". Учение пройдет с 17 по 19 ноября на полигоне Фахрабад в Республике Таджикистан", - говорится в сообщении.

Российский воинский контингент будет представлен военными подразделениями спецназа ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Всего от российской стороны будут задействованы порядка 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы.

В практических действиях также примут участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Все участники учений отработают вопросы планирования и проведения операции по уничтожению боевиков, действуя в составе сил специального назначения КСОР ОДКБ. "Цель учения - повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности", - отметили в пресс-службе.

На активной фазе учений военнослужащие проведут операцию по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением технических средств разведки и вертолетов. Уточняется, что российские военнослужащие выполнят вертикальный аэромобильный охват условно захваченного района с применением зависших на высоте 20 метров вертолетов Ми-8МТВ5-1 и наземных штурмовых групп на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях "Тигр". Под прикрытием снайперских пар подразделения спецназа проведут высадку на крышу захваченного здания из вертолетов, используя специальное оборудование.

Одновременно с этим тактическим маневром разведывательные группы, действующие на бронеавтомобилях "Тигр" и бронетранспортерах БТР-80, возьмут участок местности в "полумесяц", блокируя возможные пути отхода противника, и вступят в огневой контакт с его боевым охранением. Завершится тактический эпизод штурмом захваченного здания и уничтожением условных боевиков.