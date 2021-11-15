Поставки ЗРС С-400 в Индию начались с опережением графика

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию начались с опережением графика. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Отгрузка имущества началась с опережением графика", - сказал он.

По словам Михеева, индийские операторы ЗРС уже подготовлены. "Индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полковой комплект, завершили обучение и убыли на родину", - отметил глава Рособоронэкспорта.

Михеев напомнил, что первый полковой комплект ЗРС С-400 будет поставлен Индии до конца текущего года. "Все имущество первого полкового комплекта в Индию будет поставлено в конце 2021 года. Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации", - добавил он.

Поставки осуществляются в соответствии с условиями контракта, подытожил Михеев.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.