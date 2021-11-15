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Ростех и Минобороны обсуждают возможность поставок истребителя Checkmate

При этом глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что Checkmate также заинтересовались ОАЭ

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Возможность поставок однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate в войска обсуждалась с Министерством обороны России. Об этом сообщил журналистам в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

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"Да, хотели взять, конечно. Мы недавно обсуждали с министром [обороны], что им нужно сформулировать свое ТЗ, в каком облике они хотят видеть этот самолет. Сейчас тот облик, который мы сделали - за собственные средства и за средства Минпромторга", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок Checkmate в Вооруженные силы РФ.

Чемезов также отметил, что российскому военному ведомству машина может быть предложена в беспилотном варианте. "Checkmate можно не только пилотировать, можно и беспилотным сделать. К беспилотникам интерес сейчас большой", - сказал он.

Зарубежный интерес

Глава Ростеха также сообщил, что представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заинтересовались новым российским однодвигательным истребителем и намерены более детально изучить его. "Самолет вы видели сами. Красивый, хороший самолет получился. Объединенные Арабские Эмираты уже заинтересовались, хотят более детально посмотреть и обсудить машину", - сказал Чемезов.

Он выразил уверенность в том, что спрос будет и со стороны других стран, с которыми намечены встречи. "У нас существенное преимущество по сравнению с остальными. Во-первых, этот самолет открытой конфигурации: мы предлагаем базу, на нее можем подвесить любое вооружение, которое пожелает заказчик. Кроме того, устанавливается различная электроника, средства радиоэлектронной борьбы, средства для захвата целей и так далее", - пояснил Чемезов.

Он отметил, что эти опции можно исполнить и установить по желанию заказчика. "И, конечно, из-за этого варьируется цена. Базовая, я надеюсь, будет в районе $30-35 млн", - сказал глава Ростеха.

При этом глава Ростеха отметил, что уже есть иностранный заказчик, заинтересованный в приобретении Checkmate.

"Пока контракт не подписан, мы не говорим, кто заказчик <...> Пока обсуждается только техническая сторона. Все условия станут понятны после первого полета, который планируем на 2023 год", - сказал он, уточнив, что уже есть заинтересованность со стороны конкретной страны.

По словам Чемезова, иностранное вооружение необходимо будет адаптировать к российскому истребителю. "Мы предлагаем те опции, которые уже имеются и с которыми проведены испытания на Су-57. Эти наработки уже все созданы, прошли испытания, доказали эффективность, поэтому это гораздо проще и дешевле", - отметил он.

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