Модернизированный истребитель Су-30СМ получит улучшенное вооружение

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Модернизированный истребитель Су-30СМ оснастят новым вооружением и усиленными двигателями. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Модернизированный самолет [Су-30СМ] будет обладать расширенными боевыми возможностям, получит новое вооружение и более мощные двигатели", - сказал он.

По его словам, модернизация самолетов Су-30СМ уже ведется. "Действительно, мы ведем работу по совершенствованию истребителей Су-30СМ в интересах нашего основного заказчика", - уточнил Чемезов.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения "4++". Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1 500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.