Дальность действия ракет С-550 увеличат

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Новейшие комплексы С-550 будут обладать большей дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет. Они смогут перехватывать любые цели, заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

"Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись с тем, чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей. Вот на это и направлены работы по С-550", - сказал он.

Ранее источник сообщил ТАСС, что первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение в российскую армию до 2025 года. По его словам, С-550 уже создана в "железе", речь идет о системе стратегической ПРО. Собеседник агентства подчеркнул, что в С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой, при этом морского варианта комплекса не предусматривается.

9 ноября в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы РФ систем ПВО-ПРО С-350, С-500 и С-550.

Система ПРО ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы противоракетной обороны) разрабатывалась в СССР в 1981-1988 годах в ЦКБ "Алмаз" (в настоящее время - НПО "Алмаз", находится в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Прекращение работ по этой системе осуществлялось одновременно с закрытием некоторых проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года. После распада СССР созданный в результате работы над проектом задел был уничтожен.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.