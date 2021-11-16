В "Кронштадте" заявили, что БЛА "Орион" смогут работать через зарубежные спутники

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Закупаемые иностранными заказчиками беспилотные летательные аппараты "Орион" смогут работать при помощи спутниковой связи с использованием зарубежных космических аппаратов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который 14 ноября открылся в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Экспортные и гражданские БЛА "Орион" могут работать не только через российские космические аппараты, но и через зарубежные", - сказал он.

Богатиков рассказал, что в ближайшие годы зона обслуживания и возможного применения беспилотных летательных аппаратов расширится благодаря тому, что в РФ планируется развернуть на высокоэллиптической орбите дополнительные космические аппараты, которые обеспечат покрытие северных широт и приполярных областей. "Эти каналы связи в дальнейшем будут востребованы промышленностью, в том числе разработчиками комплексов БЛА и других роботизированных решений", - подчеркнул он.

Богатиков отметил, что испытания системы спутниковой связи проводились с помощью орбитально-частотного ресурса нескольких космических аппаратов системы Роскосмоса на геостационарной орбите. "Для работы системы выбирается один аппарат, наиболее эффективный с учетом покрытия тех или иных интересующих районов. Работа идет просто: бортовая антенна на беспилотном летательном аппарате и наземном пункте управления направлена на спутник, и через него борт с "землей" общаются, передавая команды управления, телеметрию и целевую информацию", - пояснил он.

Ранее Богатиков сообщил ТАСС, что компания "Кронштадт" оснастит беспилотники "Орион" системой спутниковой связи, которую будет предлагать и другим производителям беспилотников как комплектующую.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.