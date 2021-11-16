"Вертолеты России" и AJ Holding LLC создали СП по продаже российских вертолетов

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" и эмиратская компания AJ Holding LLC учредили в свободной экономической зоне Ajman Free Zone совместное предприятие Alpha Aviation LLC, которое будет заниматься продвижением и продажей российской вертолетной техники гражданского назначения за рубежом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"В лице AJ Holding мы получили надежного партнера по продвижению нашей гражданской техники на Ближнем Востоке. Формат совместного предприятия позволит нам расширить присутствие в чрезвычайно важном для нас регионе. Предприятие начало свою работу несколько месяцев назад, но уже сегодня мы видим первые итоги - в рамках Dubai Airshow 2021 Alpha Aviation подписала контракт на поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Перу и соглашение о поставке четырех вертолетов "Ансат" и одного Ми-17-1В в интересах полиции эмирата Рас-эль-Хайма", - привели в пресс-службе слова генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского.

В пресс-службе подчеркнули, что ключевым рынком для Alpha Aviation станут страны Ближнего Востока, где до 2026 года планируется реализовать более 20 гражданских вертолетов различных типов - "Ансат", Ми-171А2, Ка-32, Ми-38.

"Также в сферу ответственности совместного предприятия входит организация сервисного обслуживания российских вертолетов в регионе", - говорится в сообщении.