МО РФ сообщило об успешном поражении недействующего российского спутника в ходе испытаний

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат.

В военном ведомстве подчеркнули, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества в космосе", поэтому Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности.

"15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам. "США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", - заявили в Минобороны.

В военном ведомстве особо отметили, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

"Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией", - напомнили в Минобороны.