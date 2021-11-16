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Шойгу посетил части ЗВО

Глава Минобороны также обсудил с губернатором Воронежской области развитие военных городков

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал во вторник воинские части Западного военного округа в Воронежской области и обсудил с губернатором Александром Гусевым вопросы развития военных городков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал соединения и воинские части, дислоцированные в Воронежской области, в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа", - сказали в ведомстве.

Министр принял доклады о ходе оснащения воинских частей перспективными образцами и комплексами вооружения, а также о развитии военной и социальной инфраструктуры. Шойгу представили современные средства транспортирования техники, эксплуатируемые подвижными подразделениями. Также главе Минобороны России продемонстрировали порядок действий в составе автомобильных колонн.

Глава российского военного ведомства заслушал доклад командования военного округа о ходе строительства многоэтажного жилого дома, детского сада и общеобразовательной школы для детей военнослужащих. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года, доложили министру.

В рамках рабочей встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым были затронуты вопросы развития военных городков, дислоцированных в регионе. "Шойгу и Гусев обсудили ход реализации совместной программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка", - уточнили в ведомстве.

В рамках программы силами Минобороны России выполнен ремонт социально значимых объектов, в том числе детского сада, школы. медицинского пункта, столовых. Вместе с тем, жилищный фонд военного городка включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. В прошлом году проведен капитальный ремонт 12 многоквартирных домов, выполнено благоустройство восьми дворовых территорий. К настоящему времени в полном объеме проведены сезонные виды работ, продолжаются работы по благоустройству и ремонту внутриквартальных дорог и местных проездов, устройство тротуаров и малых архитектурных форм.

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